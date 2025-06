Andor 2 Conquista Nielsen | La Strategia di Uscita Serie TV Che Ha Rilanciato Star Wars su Disney+

Andor 2 conquista Nielsen, segnando una svolta nella strategia di uscita delle serie TV e rilanciando con successo l’universo Star Wars su Disney. Con una distribuzione innovativa e scelte audaci, questa stagione ha catturato l’attenzione del pubblico e dominato le classifiche streaming. È la prova che il coraggio nelle decisioni può premiarci, aprendo nuove strade per il futuro della saga.

Nonostante le premesse e una distribuzione inedita, la seconda stagione di Andor ha dominato le classifiche streaming Nielsen, dimostrando il valore di scelte coraggiose per l'universo Star Wars.

La seconda stagione di Star Wars Andor diventa la prima nella classifica generale di Nielsen. La serie ha registrato 931 milioni di minuti di visione nella settimana dal 12 al 18 maggio. Vai su Facebook

Con Andor, Star Wars è tornato nelle classifiche Nielsen; I dati Nielsen: confronto tra Skeleton Crew e altre serie Star Wars; I dati di ascolto di tutte le serie tv di Star Wars.

