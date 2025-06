Andate andate a giocare il Mondiale per club con 35°… poi vediamo in che condizioni tornate Guardian

Mentre le televisioni italiane ci ricordano di stare al fresco e idratarsi, l’Inter e altre grandi squadre si preparano a sfidare il caldo estremo negli Stati Uniti per la Coppa del Mondo per Club. Il Guardian solleva una domanda che dovrebbe far riflettere: “Ma dove state andando?” Tra temperature torridi e sfide planetarie, il calcio internazionale si sposta oltre oceano, mettendo alla prova atleti e tifosi in condizioni estreme.

Mentre tutti i tg in Italia cominceranno con la litania del “non uscite nelle ore più calde, bevete molto eccetera eccetera”, negli Stati Uniti l’Inter e compagnia mondiale bella andranno negli Stati Uniti a fare la Coppa del Mondo per Club, con temperature torride. Il Guardian lancia l’allarme: ma dove vi avviate? O una cosa del genere. Per dire: “il Paris Saint-Germain e l’Atlético Madrid, giocheranno sotto il sole cocente della California domenica, con la loro partita del Gruppo B che inizierà a mezzogiorno nel famoso Rose Bowl di Pasadena, un impianto scoperto “. Pazzi. “ L’ampliamento del calendario degli incontri, l’incursione della FIFA nel calcio per club, l’uso di prezzi dinamici per la vendita dei biglietti delle partite: tutti questi aspetti si sono rivelati controversi, ma ognuno è risolvibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Andate, andate a giocare il Mondiale per club con 35°… poi vediamo in che condizioni tornate (Guardian)

In questa notizia si parla di: andate - mondiale - club - guardian

Norvegia-Italia è una vergogna! Credete al Mondiale o ve ne andate a casa? - una sfida che richiede coraggio, determinazione e unità. La disfatta in Norvegia ha svelato le fragilità di un sistema che deve urgentemente rialzarsi.

Guardian - La FIFA potrebbe valutare un'espansione del Mondiale per Club a 48 squadre a partire dal 2029. L’ipotesi nasce in seguito alle pressioni esercitate da alcuni grandi club esclusi da questa edizione, che garantirà al vincitore fino a 125,8 milioni di do Vai su Facebook

Andate, andate a giocare il Mondiale per club con 35°... poi vediamo in che condizioni tornate (Guardian); Nuova riforma in vista per il Mondiale per Club?; Le 100 squadre più seguite sui social: 5 italiane nella classifica del Cies (Sky Sport).

The Guardian - Mondiale per Club a 48 squadre nel 2029: la FIFA ci pensa, pressione delle big escluse - Il 15 giugno inizierà la prima edizione del Mondiale per Club, la competizione organizzata dalla FIFA che si terrà negli Stati Uniti. Lo riporta msn.com

Guardian – Tutte vogliono il Mondiale per Club: nel 2029 Fifa valuta edizione a 48 - L'innovativa Coppa del Mondo per Club deve ancora iniziare, ma la Fifa pensa già ad un possibile aumento del numero di squadre partecipanti ... Da fcinter1908.it

Guardian - Mondiale per Club, c'è la minaccia delle tasse statunitensi. Ma la FIFA professa ottimismo - Stando a quanto rivelato dal Guardian, il massimo organismo del calcio sta affrontando trattative ... Segnala msn.com