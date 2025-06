Andata playout Serie B 2024 2025 | le probabili formazioni di Sampdoria-Salernitana

Grazie a un clamoroso ripescaggio, la Sampdoria torna in Serie B per affrontare il playout contro la Salernitana, una sfida decisiva per la salvezza. La gara d’andata, in programma domenica 15 giugno 2025 allo Stadio Marassi, mette di fronte due squadre con obiettivi diametralmente opposti: la rinascita dei blucerchiati e la conferma della granata. Ecco le probabili formazioni e le ultime novità su questa sfida cruciale.

Gara valida per l'andata del playout di Serie B 20242025. I blucerchiati, retrocessi in Serie C, sono stati ripescati in seguito alle vicissitudini del Brescia in questa doppia sfida salvezza contro i granata. Sampdoria-Salernitana si giocherà domenica 15 giugno 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Marassi. ANDATA FINALE PLAYOUT SERIE 20242025: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I blucerchiati hanno deluso le aspettative retrocedendo in C. Grazie alle disavventure del Brescia, la squadra di Evani può però ancora giocarsi la permanenza in cadetteria, malgrado il cammino nella regolarità season non fa ben sperare con il diciassettesimo posto a quota 41 punti.