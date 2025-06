Ancora un’estate | trama cast e finale del film su cielo

Ancora un’estate, il film del 2023 diretto da Catherine Breillat, ci immerge in un racconto intenso di passioni proibite e conflitti familiari, esplorando le sfumature più oscure dei desideri umani. Ricco di tensione emotiva e scenari suggestivi, questo dramma erotico si distingue come una riflessione profonda sulle relazioni complesse. La distribuzione è affidata a... Un viaggio cinematografico che non lascia indifferenti, pronto a catturare l'attenzione degli appassionati di storie profonde e coinvolgenti.

Il cinema contemporaneo continua ad esplorare tematiche intense e complesse, come quelle di relazioni proibite e crisi familiari. Tra le produzioni più recenti si distingue il film Ancora un'estate, un dramma erotico del 2023 diretto da Catherine Breillat. Questa pellicola rappresenta un remake del film danese Queen of Hearts (2019) e si distingue per la sua narrazione ricca di tensione emotiva e scenari suggestivi. La distribuzione è affidata a Teodora Film, mentre la produzione è curata da SBS Productions. La durata complessiva della pellicola è di circa 104 minuti, ed è disponibile per lo streaming su Cielo.

Ancora un’estate: trama, cast, finale del film in onda su Cielo Secondo maridacaterini.it: Una stimata avvocatessa si ritrova coinvolta in una relazione proibita con il figlio adolescente del marito.