Ancora un' azienda agricola sospesa | titolare denunciato e sanzionato per 8mila euro

Nuove operazioni dei carabinieri e dell'Ispettorato del Lavoro in provincia di Latina mettono in luce un'azienda agricola sospesa a Monte San Biagio, con il titolare denunciato e sanzionato per 8mila euro. Una ferma risposta contro il caporalato e lo sfruttamento, ma resta ancora molto da fare per garantire condizioni di lavoro dignitose e rispettose della legge. La lotta continua con determinazione e fermezza.

Nuove ispezioni dei carabinieri e del nucleo Ispettorato del lavoro, in provincia di Latina, contro il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento del lavoro. I miltari dell'Arma hanno ispezionato questa volta un'azienda agricola di Monte San Biagio, dove sono state rilevate diverse irregolaritĂ . 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Ancora un'azienda agricola sospesa: titolare denunciato e sanzionato per 8mila euro

