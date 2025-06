Ancora spari ferito un uomo | l' episodio poco distante dal luogo in cui è stato ucciso il brigadiere Legrottaglie

Un episodio di violenza scuote il Brindisino: un uomo di 48 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco nelle campagne di Villa Castelli, a poca distanza dal luogo in cui fu ucciso il brigadiere Legrottaglie. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire i motivi e le circostanze di questa sparatoria, che riaccende l’attenzione sulla sicurezza della zona. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

