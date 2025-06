Ancora problemi a Loreto Aprutino con la rottura delle condotte del consorzio bonifica centro | allagato un vivaio

Continuano le difficoltà per gli agricoltori di Loreto Aprutino e dell'entroterra vestino, colpiti dalla rottura delle condotte del Consorzio di Bonifica Centro. Un vivaio è stato allagato, mettendo a rischio intere colture e il lavoro di tanti agricoltori. Dopo le segnalazioni e i video inviati dall'azienda Valentini, la situazione resta critica. È urgente intervenire per ripristinare l’operatività delle infrastrutture e tutelare il patrimonio agricolo della zona.

Ancora problemi per gli agricoltori di Loreto Aprutino e dell'entroterra vestino a causa della rottura di condotte d'irrigazione del consorzio di bonifica centro. Dopo che nei giorni scorsi l'azienda agricola Valentini aveva denunciato, inviando anche un video, la rottura di un idrante nuovo del.

