Ancisi Lega-LpRa | Via Venezia traffico intenso e condizioni pessime Cosa succederà quando aprirà il supermercato?

Traffico intenso e condizioni del manto stradale sempre più deteriorate: la situazione di via Venezia a Ravenna preoccupa residenti e automobilisti. Alvaro Ancisi, consigliere comunale di Lista per Ravenna, Lega e Popolo della Famiglia, solleva il problema e chiede interventi immediati. Ma cosa succederà quando aprirà il nuovo supermercato nella zona? La risposta potrebbe influenzare il futuro di questa arteria strategica.

Alvaro Ancisi, consigliere comunale di Lista per Ravenna, Lega e Popolo della Famiglia, punta l'attenzione sulle condizioni del manto stradale di via Venezia, arteria che collega la discesa da Porta Serrata, via di Roma e via Rocca Brancaleone. "Via Venezia - esordisce Ancisi - è percorsa da un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Ancisi (Lega-LpRa): "Via Venezia, traffico intenso e condizioni pessime. Cosa succederà quando aprirà il supermercato?"

In questa notizia si parla di: ancisi - venezia - lega - condizioni

L'europarlamentare e vice segretario nazionale della Lega, Silvia Sardone, oggi a Ravenna per la campagna elettorale. Vai su Facebook

Ancisi (Lega-LpRa): Via Venezia, traffico intenso e condizioni pessime. Cosa succederà quando aprirà il supermercato?; Ancisi (LpRa - Lega - Pdf): Storica via Venezia allo sfascio; La squadra di Ancisi pronta per le elezioni: 32 candidati per Lega, Lista per Ravenna e Popolo della famiglia.

Ancisi (LpRa-Lega-Pdf): Storica via Venezia allo sfascio Segnala ravennawebtv.it: “La storica via Venezia, tra la discesa da Porta Serrata, via di Roma e via Rocca Brancaleone, è percorsa da un intenso traffico automobilistico, benché strettissima fino all’incrocio con via Falier, ...