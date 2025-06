Anas | fine settimana con traffico in aumento Strade e autostrade

Con l’arrivo dell’estate, le strade italiane si riempiono di automobilisti in partenza verso mete di mare e montagna. Anas segnala un notevole aumento del traffico durante il secondo fine settimana di giugno, con spostamenti intensificati dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura. Un flusso che richiede attenzione e pazienza, per garantire viaggi sicuri e senza intoppi.

Di seguito un comunicato diffuso da Anas: Con l'aumento delle temperature e l'affacciarsi dell'estate si intensificano le partenze nei fine settimana per le prime vacanze. Lungo la rete Anas per il secondo fine settimana di giugno è atteso traffico in aumento: spostamenti in crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. "Anas – ha dichiarato l'Amministratore delegato, Claudio Andrea Gemme – è impegnata a semplificare la gestione del traffico attraverso l'ottimizzazione della distribuzione dei cantieri per completarli, laddove possibile, prima dell'esodo estivo che si intensificherà a partire dall'ultima settimana di luglio.