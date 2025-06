Ampliamento del Centro Tennis di Copparo | 500mila euro per nuovi campi e palestra

Il centro tennis di Copparo si prepara a una trasformazione epocale, grazie a un investimento di 500mila euro destinato all’ampliamento e alla modernizzazione delle strutture. Questo ambizioso progetto, finanziato attraverso il bando regionale per la qualificazione del patrimonio sportivo, rafforzerà l’offerta sportiva locale e promuoverà uno stile di vita più attivo e inclusivo. Un passo avanti per lo sport e la comunità, che aprirà nuove opportunità di crescita e socializzazione.

Il progetto di ampliamento del Centro sportivo del tennis di Copparo è tra i beneficiari dei contributi previsti dal bando regionale per il miglioramento e la qualificazione del patrimonio sportivo regionale, promosso nell’ambito dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione FSC 2021-2027. L’intervento, progettato da Patrimonio Copparo e candidato dall’amministrazione comunale, si pone a completamento dei lavori di miglioramento sismico del Palazzetto del Tennis, creando un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati del mondo della racchetta. La proposta prevede, infatti, di creare in via dello Sport un campo da padel regolamentare coperto, una nuova palestra coperta e un nuovo campo da tennis scoperto, oltre alla riqualificazione degli edifici esistenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net