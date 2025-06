Amici frecciatina di Alessandra Celentano contro Veronica Peparini e Andreas Muller | Per me è impensabile

In un'intervista scintillante, Alessandra Celentano ha sorpreso tutti con una frecciatina più pungente che mai rivolta a Veronica Peparini e Andreas Muller. La sua dichiarazione ha acceso il dibattito, lasciando intendere che tra i giudici ci siano tensioni non dette. Ma cosa avrà detto di così impensabile? Scopriamolo insieme e analizziamo i risvolti di questa polemica che sta facendo discutere il mondo della danza e dello spettacolo.

Nel corso di un'intervista, Alessandra Celentano si è lasciata andare a quella che è parsa una frecciatina contro Veronica Peparini e Andreas Muller. Ecco cosa ha dichiarato!

«Una cosa che non esiste e non deve esistere»: così Alessandra Celentano ha risposto, senza mezze misure, a chi le ha chiesto se le fosse mai capitato di provare qualcosa di romantico, anche solo a livello platonico, per uno dei suoi allievi. Intervistata da M Vai su Facebook

