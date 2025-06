Amici Ege Monaco contro Trigno | Mi ha tradito in tv sono finita in terapia

In un turbinio di emozioni e tensioni, Ege Monaco scaglia accuse durissime contro l’ex Trigno, ex cantante di Amici, sostenendo di essere stata tradita in diretta TV e di aver affrontato un trauma profondo. Le parole dell’ex fidanzata sollevano un polverone, facendo emergere lati nascosti del giovane vincitore. Un episodio che ha sconvolto il mondo dello spettacolo e messo in discussione le vere dinamiche dietro le quinte di Amici 2024...

Ege Monaco attacca l’ex Trigno, ex cantante di Amici, accusandolo di averla tradita in diretta tv. Il giovane, che ha trionfato nella categoria canto dello show, avrebbe ferito la sua fidanzata, tanto da causarle un forte trauma. Trigno sotto attacco, le parole dell’ex fidanzata. Nel corso dello show di Maria De Filippi, Trigno si era fatto notare non solo per il suo talento (tanto da diventare il vincitore di Amici 2024 dopo aver battuto gli altri concorrenti), ma anche per la sua relazione con la ballerina Chiara Bacci. Una storia d’amore che era iniziata dopo l’addio alla tiktoker Ege Monaco. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Amici, Ege Monaco contro Trigno: “Mi ha tradito in tv, sono finita in terapia”

