Amici Alessandra Celentano contro Veronica Peparini e Andreas Muller? La forte dichiarazione

Alessandra Celentano, volto iconico e spesso controverso di Amici di Maria De Filippi, torna a far parlare di sé con una dichiarazione che ha sorpreso i fan e acceso i social. Ospite nel podcast In Camerino, l’insegnante si è aperta sulla sua carriera, rivelando dettagli inaspettati e alimentando sospetti su possibili tensioni con Veronica Peparini e Andreas Muller. La sua forte presa di posizione promette di scuotere ancora una volta il mondo del talent.

Alessandra Celentano, da sempre tra le figure più iconiche e temute del talent Amici di Maria De Filippi, è tornata a far parlare di sé. Ospite nel podcast In Camerino, condotto dall’ex ballerino professionista Marcello Sacchetta, la professoressa ha raccontato la sua carriera con il consueto rigore, ma anche con alcuni spunti sorprendenti. Una risposta in particolare ha scatenato un vero e proprio tam tam social, alimentando i sospetti di una frecciatina diretta all’ex collega Veronica Peparini. Le parole di Alessandra Celentano sulle cotte allievo-professore ad Amici. Durante un momento di gioco, Marcello Sacchetta le ha chiesto: “Non hai mai avuto una cotta, anche platonica, per un mio alunno?”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it