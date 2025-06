Amici 24 TrigNO finisce nel mirino della sua ex fidanzata | Sono stata tradita e cancellata Quella canzone è ispirata a me

L’onda di emozioni scuote il mondo di Amici 24: tra tradimenti, rancori e riconciliazioni, Ege Monaco rompe il silenzio con una lettera intensa e sincera indirizzata a Trigno, il giovane talento che ha conquistato il cuore di molti. Una vicenda personale che si intreccia con le luci del palco, mostrandoci quanto siano profonde le storie dietro le quinte di questa celebre scuola di musica. La sorpresa è solo all’inizio.

Ege Monaco rompe il silenzio e pubblica una lettera indirizzata al suo ex fidanzato TrigNO (Pietro Bagnadentro), il giovane vincitore della categoria canto della 24esima edizione di Amici. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 24, TrigNO finisce nel mirino della sua ex fidanzata: "Sono stata tradita e cancellata. Quella canzone è ispirata a me"

Amici 24, vince Daniele Doria: il ballerino sbaraglia la concorrenza di TrigNO: “È un momento magico e a mio fratello dico: ce l’abbiamo fatta!” - Daniele Doria si aggiudica la ventiquattresima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, dimostrando talento e determinazione.

