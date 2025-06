Ambulante abusivo reagisce al controllo e aggredisce i vigili

Un ambulante abusivo vendeva cappelli e borse vicino alla stazione metro di Ponte Mammolo, ma quando è stato sorpreso dalla polizia locale, ha reagito con violenza aggredendo gli agenti. A finire in manette un 45enne afgano, che ha dimostrato ancora una volta come l'illegalità possa sfociare in episodi di tensione. La situazione evidenzia la necessità di rafforzare i controlli per garantire sicurezza e legalità nelle nostre strade.

Un ambulante abusivo vendeva cappelli e borse vicino alla stazione metro di Ponte Mammolo. Sorpreso dalla polizia locale ha poi aggredito gli agenti. A finire in manette un 45enne afgano. Secondo quanto appreso, i caschi bianchi del gruppo IV Tiburtino si trovavano in zona per dei controlli. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ambulante abusivo reagisce al controllo e aggredisce i vigili

In questa notizia si parla di: ambulante - abusivo - reagisce - controllo

Ambulante abusivo reagisce al controllo e aggredisce i vigili; Venditore abusivo reagisce ai controlli dei cc con calci e pugni. Arrestato.

Massa Marittima, ambulante reagisce a controllo e ferisce vigilessa - Troppi gli episodi del genere in quella zona, pronta una denuncia Il controllo di un venditore abusivo a Massa Marittima ... Lo riporta ilgiornale.it

Ambulante abusivo reagisce ai controlli e prova a colpire i vigili: "Sono un dio, non potete toccarmi" - Gli agenti, nel corso dei consueti controlli amministrativi nel quartiere Esquilino a contrasto dell’abusivismo commerciale, si sono avvicinati ad un ambulante abusivo intento alla vendita ... Da romatoday.it

Via delle Muratte: ambulante abusivo reagisce ai controlli e ferisce tre vigili - Il giovane venditore ambulante però ha reagito male, aggredendo i tre poliziotti locali. Come scrive romatoday.it