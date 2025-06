Ambivere e Mapello McDonald’s dona oltre 250 pasti caldi ai più bisognosi

La quinta edizione di “Sempre aperti a donare” porta solidarietà e speranza ad Ambivere e Mapello, grazie alla generosità di McDonald’s e della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald. Oltre 250 pasti caldi sono stati donati, regalando non solo un pasto, ma anche un sorriso e un momento di conforto a chi ne ha più bisogno. Questo gesto semplice dimostra che, anche nelle piccole azioni, si può far la differenza.

La quinta edizione di "Sempre aperti a donare" arriva ad Ambivere e Mapello, dove McDonald's e Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e convivialità a chi è più fragile. In provincia, sono oltre 250 i pasti caldi donati attraverso un ente caritativo locale. Un piccolo gesto come offrire un pranzo o una cena per essere vicini a chi vive in condizioni difficili e precarie. Il ristorante McDonald's di Ambivere è coinvolto da vicino nel progetto. Il team di lavoro si è infatti occupato dei pasti, ritirati e distribuiti alle Parrocchie di Ambivere, di Mapello e delle frazioni di Mapello: Valtrighe e Prezzate.

In questa notizia si parla di: mcdonald - ambivere - pasti - mapello

