Ambasciatore Israele all' Onu | Contro l' Iran azione calcolata e necessaria

necessaria per difendere la sicurezza del nostro Paese e dei nostri alleati. In un contesto di tensioni crescenti, Israele dimostra di essere pronto a prendere decisioni ferme e mirate, senza compromessi sulla propria autodifesa. La strategia di azione decisa rappresenta un messaggio chiaro: la pace si costruisce anche attraverso scelte coraggiose e responsabili, perché il silenzio non può essere una soluzione duratura.

"La decisione di agire la scorsa notte non è stata presa con leggerezza, abbiamo agito per proteggere i nostri cittadini. Le parole vuote non fermeranno l'Iran, Israele lo farĂ ". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano all'Onu, Danny Danon, definendo gli attacchi a Teheran "un'azione calcolata e necessaria".

Meloni alla Camera: «Non condividiamo le scelte recenti di Israele, ma non ritiriamo l’ambasciatore» - Nel secondo incontro del premier time alla Camera, Giorgia Meloni ha affrontato le interrogazioni dell'opposizione, ribadendo la posizione dell'Italia su Israele: pur non condividendo le recenti scelte, non si prevede il ritiro dell'ambasciatore.

Nella notte tra il 12 e il 13 giugno Israele ha attaccato l'Iran. Violente esplosioni hanno colpito Teheran, e sono stati bombardati anche siti nucleari in diverse aree del Paese. Secondo le prime informazioni sarebbero stati uccisi il comandante dei pasdaran Hos

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Media: nella capitale almeno 78 morti - Abc News: gli Stati Uniti hanno fornito informazioni di intelligence a Israele; Israele a Onu, contro Iran azione calcolata e necessaria; Israele attacca l'Iran, la diretta | «Siamo in guerra, non è un'operazione». Teheran: «78 morti e 329 feriti. Reagiremo con forza».

Israele a Onu, contro Iran azione calcolata e necessaria - "La decisione di agire la scorsa notte non è stata presa con leggerezza, abbiamo agito per proteggere i nostri cittadini.

Israele attacca Teheran: 'Azione calcolata per proteggere i cittadini', dice l'ambasciatore all'Onu - L'ambasciatore israeliano all'Onu difende gli attacchi a Teheran come risposta a una minaccia esistenziale, basata su chiare informazioni di intelligence.

Guerra Israele-Iran, l'ambasciatore israeliano: «Missili di Teheran possono colpire Roma e Parigi. Stavano costruendo 9 bombe atomiche» - Nel briefing con la stampa a Roma sull'operazione «Rising Lion», l'ambasciatore d'Israele in Italia, Jonathan Peled, ha denunciato i piani di Teheran per lanciare missili e costruire bombe atomiche.