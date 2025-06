Amauri oggi ha una nuova vita a Miami | Il calcio era l'unica speranza di cambiare il mio destino

Amauri, il gol che ha conquistato le tifoserie italiane, oggi ha ritrovato nuova linfa a Miami. A 45 anni, l’ex attaccante della Juventus ha trasformato il suo passato calcistico in un vibrante nuovo inizio, aprendo un ristorante e producendo vini e birre, simboli di passione e rinascita. La sua storia dimostra che, anche lontano dal campo, si può reinventarsi e vivere con entusiasmo. Continua a leggere per scoprire come Amauri sta scrivendo il suo secondo capitolo.

L'ex attaccante della Juventus Amauri oggi vive a Miami: a 45 anni ha un ristorante e produce vini e birre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: amauri - miami - vita - calcio

Amauri oggi ha una nuova vita a Miami: Il calcio era l'unica speranza di cambiare il mio destino; Amauri pronto a gustarsi Palermo-Parma: Sì è la mia partita, chi può deciderla? Brunori o Inglese...; Amauri: Amore eterno al Palermo ma non potevo rifiutare la Juventus.

Amauri oggi ha una nuova vita a Miami: “Il calcio era l’unica speranza di cambiare il mio destino” Da fanpage.it: Amauri Carvalho de Oliveira, per tutti semplicemente Amauri, da ragazzo probabilmente mai avrebbe pensato di diventare ricco e oggi ritrovarsi a Miami da imprenditore affermato.