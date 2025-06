Amauri | da giovane operaio a calciatore a imprenditore di successo a Miami

Amauri Carvalho de Oliveira, noto semplicemente come Amauri, ha trasformato una vita di umili origini in un esempio di successo e determinazione. Da giovane operaio tra supermercati e cantieri edili, il suo sogno nel cassetto era il calcio, e la sua tenacia lo ha portato a brillare nel campionato italiano prima di diventare un imprenditore di successo a Miami. La sua storia dimostra che con passione e impegno, nulla è impossibile...

Amauri Carvalho de Oliveira, noto semplicemente come Amauri, probabilmente da ragazzo non avrebbe mai immaginato di diventare un imprenditore di successo a Miami. Prima di emergere nel mondo del calcio, lavorava duramente tra il supermercato e i cantieri edili per sostenere la sua famiglia, trovando poco tempo per allenarsi e inseguire il sogno del pallone. La svolta arrivò a 19 anni, quando fu convocato in una rappresentativa brasiliana per il torneo di Viareggio. Negli anni successivi, Amauri si affermò in Italia, raggiungendo l'apice con il Palermo, che gli valse la chiamata della Juventus a 28 anni.