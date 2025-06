Amarezza Roma Under 18 sfumato il sogno Tricolore | il Torino si impone in finale

L’amarezza Roma Under 18, che al Francioni di Latina vede sfumare il sogno tricolore in una finale combattuta e ricca di emozioni. Nonostante l’impegno e la determinazione dei giovani giallorossi, il Torino si impone con merito, grazie anche a un superlativo portiere Anino. Resta la soddisfazione di aver dato tutto, ma la delusione per un’occasione sfiorata e ora da ricordare come stimolo per il futuro.

Sperava in un esito diverso la Roma Under 18, che al Francioni di Latina ha visto infrangersi la possibilità di laurearsi campione d'Italia. La formazione allenata da Ciaralli si è però dovuta arrendere al Torino, che si è imposto per 2-1 al termine di un match in cui i giovani giallorossi hanno dato tutto, trovandosi però di fronte anche la serata di grazia del portiere granata Anino, autore di diversi interventi decisivi. Resta l'amarezza per non essere riusciti a centrare il Tricolore, che non cancella però il percorso stagionale, che permette di avere fiducia per il prossimo futuro.

