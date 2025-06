Amarcord Campo Ballila Un torneo di calcio per celebrare i 25 anni

Amarcord Campo Balilla: un torneo di calcio per celebrare i 25 anni di un luogo che incarna più di un semplice spazio sportivo. Per chi ricorda, il Campo Balilla evoca ricordi di concerti, eventi dei Comics e le polemiche sulla sua condizione post-eventi. È un simbolo di sport, aggregazione e storia cittadina, dove per quasi sette decenni si sono vissuti momenti di passione, unità e tradizione. E su quel campo si sono ...

Il Campo Balilla, per chi non è troppo giovane, evoca non solo concerti, appuntamenti dei Comics e relative polemiche per le condizioni in cui poi versano per lungo tempo gli spalti, una volta esaurite le manifestazioni. Evoca sport, aggregazione e un pezzo di quasi 70 anni di storia cittadina, visto che in quel tratto degli spalti per lunghissimo tempo si è praticato lo sport, con particolare predilezione per il calcio e su quel campo si sono formate intere generazioni di giocatori. Dagli anni 2000, l’impianto è stato smantellato, oggi per celebrare i 25 anni di un campo che ha visto un’intensissima attività sportiva fra le allora numerose squadre dei quartieri cittadini oltre che alle molteplici attività calcistiche amatoriali, di atletica e aeromodellismo, ecco Balilla 2025, un evento che il 21 e 22 giugno prossimi farà rivivere quelle passioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Amarcord Campo Ballila. Un torneo di calcio per celebrare i 25 anni

