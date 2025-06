Alvino polemizza con la prima pagina di Gazzetta | Soffrono un Napoli sempre più forte – FOTO

Alvino si prende la scena, polemizzando con la prima pagina di Gazzetta: "Soffrono un Napoli sempre più forte". Il commento del giornalista partenopeo accende il dibattito, mentre l’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli rappresenta un vero e proprio colpo di mercato, destinato a portare il club di De Laurentiis in una nuova dimensione europea. Ma cosa c’è dietro questa controversia? Scopriamolo insieme.

Alvino polemizza con la prima pagina di Gazzetta: «Soffrono un Napoli sempre più forte». Il messaggio del giornalista partenopeo. L’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli è senza dubbio il colpo del calciomercato estivo 2025, un acquisto che proietta il club di De Laurentiis in una nuova dimensione europea. Tuttavia, lo sbarco del fuoriclasse belga in città è stato accompagnato da una feroce polemica innescata dal giornalista Carlo Alvino. Nel mirino è finita la prima pagina de La Gazzetta dello Sport, accusata di aver volutamente sminuito l’evento per dare priorità ad altre notizie. All’indomani dell’ufficialità di un’operazione di portata storica, la “Rosea” ha scelto di dedicare il titolo principale al futuro di Davide Frattesi con la maglia dell’Inter, relegando in una posizione di minor rilievo la notizia di De Bruyne in azzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Alvino polemizza con la prima pagina di Gazzetta: «Soffrono un Napoli sempre più forte» – FOTO

In questa notizia si parla di: napoli - polemizza - prima - pagina

De Bruyne-Napoli: È POLEMICA SOCIAL 'La Gazzetta dello Sport' ha scatenato il pubblico napoletano su internet Un solo trafiletto in prima pagina, con il tutto spostato solo a pagina 14: la gestione del colpo De Bruyne da parte del quotidiano ha sorpreso Vai su Facebook

Sospesa linea storica per le tratte Nocera Inferiore, sia Salerno che Napoli, è polemica; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 dicembre: la rassegna stampa di; Corriere dello Sport - Polemica Napoli-Inter per la data dello spareggio Scudetto: Marotta vuole l'anticipo, De Laurentiis no.

Serafini polemico: "Una prima pagina sconcertante. Una gufata da osteria sul Napoli" Scrive msn.com: Una scelta editoriale che non è piaciuta a Luca Serafini che si è sfogato così su X: "Ho avuto e ...