Altro sciopero dei trasporti | orari e modalità giornata calda in arrivo

Un’altra giornata di disagi si prepara a scuotere Genova il 20 giugno, con uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, trasporti inclusi. I lavoratori incroceranno le braccia in risposta a questioni irrisolte e richieste di miglioramenti. Con il cielo rovente e le strade già calde, sarà importante pianificare con attenzione gli spostamenti: ecco tutto quello che devi sapere per affrontare questo venerdì "caldo".

Sarà un venerdì "caldo" anche a Genova il 20 giugno con lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. I lavoratori incroceranno le braccia anche nel ramo dei trasporti, come comunicato dai sindacati Cub Trasporti, Sgb e Usb Lavoro Privato. Lo sciopero durerà 24 ore e, per quanto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Altro sciopero dei trasporti: orari e modalità, giornata "calda" in arrivo

In questa notizia si parla di: sciopero - trasporti - altro - orari

Confermato il secondo sciopero dei trasporti in 11 giorni: gli orari ufficiali - A distanza di soli 11 giorni dall'ultimo sciopero nazionale dei trasporti, il personale ferroviario si prepara a una nuova protesta, confermata da Trenord per sabato 17 maggio.

Nuovo sciopero dei trasporti venerdì 23 maggio: ecco chi si ferma e in quali orari -> https://tinyurl.com/bdhudj8m Vai su Facebook

Lo sciopero dei treni di venerdì 23 maggio. Ecco gli orari e le fasce garantite. Quando finirà e quali sono le ragioni dei sindacati Vai su X

Altro sciopero dei trasporti: orari e modalità, giornata calda in arrivo; Trasporti, confermato lo sciopero Trenord di lunedì; Confermato lo sciopero dei trasporti di 23 ore: le fasce orarie garanzia.

Sciopero del trasporto pubblico, ecco i servizi garantiti per bus e tramvia in Toscana - Tra le ragioni dell’agitazione anche l’aumento salariale, la riduzione dell’orario di lavoro, l’adeguamento delle tutela ... Segnala lanazione.it

Trasporti: il 20 giugno sciopero nazionale, in Toscana garantite solo due fasce orarie - Venerdì 20 giugno i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano ... controradio.it scrive

Sciopero nazionale il 19 e 20 giugno: orari e cosa c’è da sapere - Disagi in arrivo per chi usufruirà dei mezzi pubblici tra il 19 e il 20 giugno: in arrivo uno sciopero nazionale dei trasporti ... Riporta alphabetcity.it