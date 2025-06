Alternanza scuola-lavoro studentessa ferita gravemente | rischia tre dita

Un grave incidente scuote il mondo dell’educazione e della formazione professionale: una studentessa di 17 anni, durante un’esperienza di alternanza scuola-lavoro in un vivaio del Modenese, è rimasta gravemente ferita utilizzando un tosaerba. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nei percorsi di formazione pratica, evidenziando l’urgenza di mettere al primo posto la tutela degli studenti. È fondamentale riflettere sulle misure preventive per evitare tragedie simili in futuro.

Grave incidente durante uno stage scolastico in un vivaio del Modenese: una 17enne ha riportato lesioni alla mano sinistra mentre usava un tosaerba. Il fatto riaccende il dibattito sulla sicurezza nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, dopo altri gravi episodi simili accaduti negli ultimi anni. Grave incidente al secondo giorno di alternanza scuola-lavoro Una studentessa di . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: alternanza - scuola - lavoro - studentessa

Polo Righi-Boccioni-Fermi, l'esperienza degli studenti nell'alternanza scuola-lavoro all'estero - Nel contesto del Polo Tecnico Professionale Righi-Boccioni-Fermi, sotto la guida della professoressa Anna Maria Cama, gli studenti possono arricchire la loro formazione attraverso progetti di mobilità e programmi di alternanza scuola-lavoro all'estero, vivendo esperienze uniche che li avvicinano alle realtà più avanzate d’Europa.

Anna Chiti, 17 anni, studentessa dell’Istituto nautico di Venezia, è morta il suo primo giorno di lavoro su un catamarano come parte dell’equipaggio, in un’attività legata al percorso scuola-lavoro. L’incidente è avvenuto davanti all’isola di Sant’Elena a Venezia: Vai su Facebook

Infortunio durante lo stage scolastico in un vivaio nel modenese. Giovane studentessa operata d'urgenza ad una mano; Studentessa ferita, mentre usa il tosaerba durante lo stage: rischia di perdere 3 dita; Morire di alternanza scuola lavoro: rivendicare i diritti degli studenti per ottenere più sicurezza.

Alternanza scuola lavoro, alunna 17enne ferita gravemente ad una mano: rischia di perdere tre dita Secondo tecnicadellascuola.it: Una ragazza di 17 anni è rimasta gravemente infortunata in un vivaio di Modena, mentre stava utilizzando un tosaerba nell’ambito di uno stage di alternanza scuola-