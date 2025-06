Alternanza scuola-lavoro 17enne gravemente ferita

Una tragica giornata a Modena: una studentessa di 17 anni, impegnata in uno stage di alternanza scuola-lavoro presso un vivaio, ha subito gravi ferite durante l’uso di un tosaerba. L’incidente solleva ancora una volta il tema della sicurezza nei percorsi formativi e dell’importanza di adeguate misure di tutela. È fondamentale che si faccia chiarezza sulle cause di questa tragedia e si rafforzino le norme per proteggere i giovani apprendisti.

MODENA, 13 GIU – Una ragazza di 17 anni è rimasta gravemente infortunata in un vivaio di Modena, mentre stava utilizzando un tosaerba nell'ambito di uno stage di alternanza scuola-lavoro. La ragazza, come riporta l'edizione locale del Resto del Carlino, è una studentessa di Castelfranco, nel Modenese e ha riportato gravi lesioni a tre dita.

