La tensione tra Israele e Iran raggiunge livelli allarmanti, alimentata da rumors di un possibile attacco dell’IDF alle centrali nucleari di Teheran, sospettate di attività militari sotto copertura civile. Questi segnali inquietanti si intrecciano con mosse strategiche internazionali, come l’evacuazione del personale americano in Medio Oriente, lasciando il mondo sulle spine. Resta da capire quali saranno le prossime mosse di questa delicata escalation, che potrebbe avere ripercussioni globali.

Tra Iran e Israele la tensione tocca nuovi picchi. L’ipotesi di raid dell’Idf sulle centrali nucleari di Teheran, asseritamente di "uso civile" ma con livelli di progressivo e sospetto arricchimento dell’ uranio censurati dall’ Agenzia internazionale dell’energia atomica, torna di stretta attualità. Tre indizi avvalorano lo scenario: la decisione del Dipartimento di Stato americano di evacuare parte del personale in Iraq, Bahrein e Kuwait; l’analoga scelta del Pentagono di rimpatriare i familiari dei militari presenti in Medio Oriente; il pubblico allarme di Donald Trump ieri alla Casa Bianca. Prima l’invito: "Israele non deve attaccare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alta tensione Israele-Iran

