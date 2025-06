Almaviva acquisisce Tivit dal Fondo Apax ed accelera la crescita nel mercato digitale dell’America Latina

Almaviva, leader italiano nelle soluzioni digitali, rafforza il suo ruolo globale con l'acquisizione strategica di Tivit, una delle maggiori società tecnologiche del Brasile. Questa operazione, portata avanti con il supporto di Apax Partners, apre nuove frontiere per l'innovazione e la crescita nel mercato digitale dell’America Latina. Un passo decisivo che promette di rivoluzionare il panorama tecnologico della regione, offrendo opportunità senza precedenti per clienti e stakeholder.

Almaviva, gruppo italiano attivo nelle soluzioni digitali e nella trasformazione tecnologica, ha compiuto un ulteriore rilevante passo nel suo percorso di sviluppo globale stipulando un accordo definitivo per acquisire Tivit, una delle più grandi società tecnologiche brasiliane con una forte presenza in tutta l’America Latina, da fondi gestiti da Apax Partners. Questa unione creerà una realtà capace di accelerare l’innovazione, espandere la portata delle soluzioni digitali e guidare la crescita delle aziende in molteplici settori in una delle regioni più promettenti al mondo. Grazie a tecnologie e offerte complementari, insieme, Almaviva e Tivit, continueranno a supportare il successo dei propri clienti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it