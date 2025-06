All' ospedale di Caserta non si può abortire va in pensione l' unico ginecologo non obiettore

All’ospedale di Caserta si apre un capitolo delicato e cruciale: con la pensione dell’unico ginecologo non obiettore dei reparti di Sant’Anna e San Sebastiano, la possibilità di abortire volontariamente rischia di scomparire. La notizia ha scatenato forti reazioni, con la Cgil che definisce questa situazione un “segnale gravissimo” per i diritti delle donne. Una sfida che pone ancora più in discussione l’accesso alle cure essenziali nella nostra regione e oltre.

All'ospedale di Caserta non si potrà abortire volontariamente. L'unico ginecologo non obiettore del Sant'Anna e San Sebastiano, infatti, va in pensione. La Cgil parla di "segnale gravissimo". In una nota della segretaria generale di Caserta, Sonia Oliviero, e della segretaria provinciale della.

La notizia del pensionamento dell'unico ginecologo non obiettore dell'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano (che certifica già una seria gravità nel numero così esiguo e non sufficiente di med