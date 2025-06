Allo spazio Roma42 la mostra astrofotografia di Lia Briganti

Scoprite l’incanto dell’universo attraverso gli occhi di Lia Briganti in “Ubi Sagitta Vadit?”. Dal 15 al 23 agosto, Roma42 Spazio Arte Auditorium Lucio Briganti ospita questa affascinante mostra di astrofotografia, che invita a esplorare i misteri dei confini cosmici. Un’occasione unica per lasciarsi ispirare dall’infinito e riflettere sul nostro ruolo tra le stelle. Non perdete questa straordinaria esperienza visiva che unisce arte e scienza in un viaggio senza limiti.

Dal 15 al 23 agosto è aperta la mostra di astrofotografia di Lia Briganti "Ubi Sagitta Vadit? Ad Infinitos Fines Universi Dei (Dove va la Freccia? Ai Confini Illimitati dell'Universo di Dio) nello spazio espositivo Roma42 Spazio Arte Auditorium Lucio Briganti, Palazzo Rossetti Briganti (viale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Allo spazio Roma42 la mostra astrofotografia di Lia Briganti

In questa notizia si parla di: briganti - spazio - roma42 - mostra

Lia Briganti con le sue foto racconta l'Anfiteatro Flavio in una mostra a Cesenatico; Unione cattolica artisti italiani in visita alla mostra di Lia Briganti; Sculptura magna. Historia et fabula: Lia Briganti e Lietta Morsiani in mostra.

Ultimo giorno per la mostra di Lia Briganti e Lietta Morsiani Scrive ilrestodelcarlino.it: Ultimo giorno per visitare la mostra della fotografa Lia Briganti e della scultrice Lietta Morsiani dal titolo "Sculptura Magna.