All’Italian Leather Research Summit i big dell’industria conciaria | nascono a Pozzuoli le pelli del futuro

All’Italian Leather Research Summit 2025, a Pozzuoli si dà vita alle pelli del futuro, simbolo di innovazione e sostenibilità nel settore conciario. Nato nel Polo Tecnologico “A. Olivetti”, l’evento riunisce stakeholder, università, imprese e associazioni in un dialogo fondamentale per plasmare la conceria del domani. Un passo importante verso un settore più competitivo, responsabile e all’avanguardia, che apre nuove strade per l’intera filiera.

Nascono nel Polo Tecnologico “A. Olivetti” di Pozzuoli le pelli del futuro, grazie al dialogo tra i protagonisti del settore, uniti per la prima edizione dell’Italian Leather Research Summit 2025, organizzato dalla Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli (Ssip) e che ha visto la partecipazione di stakeholder, università, imprese e associazioni di settore, con un unico obiettivo: costruire la conceria del futuro per dare nuovo slancio al settore della pelle e cuoio, motore del Made in Italy. La ricerca è la sfida caratterizzante per il settore ed in questa direzione si inserisce l’alleanza nata fra la Ssip e la Federico II, eccellenza napoletana nel Mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

