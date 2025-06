Allerta della protezione civile | sarà un weekend di disagio fisico intenso

Non lasciatevi sorprendere: il caldo estivo si farà sentire con tutta la sua intensità, richiedendo attenzione e precauzioni per affrontare al meglio questo weekend di disagio fisico. È fondamentale rimanere informati e adottare le misure necessarie per proteggersi dalle alte temperature e garantire il proprio benessere.

L'anticiclone subtropicale africano è in estensione verso le nostre latitudini almeno fino a domenica. L'aumento delle temperature - sia minime che massime - in tutto il territorio metropolitano di Venezia, e più in generale in tutto il Veneto, sarà la caratteristica meteorologica saliente.

