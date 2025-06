Allerta caldo in Italia | venerdì 13 giugno bollino rosso in 3 città arancione in otto centri

L’Italia si prepara a vivere un’ondata di calore senza precedenti: venerdì 13 giugno, il bollino rosso scatta in tre città, segnando il massimo livello di allerta, mentre altre otto sono in allerta arancione. Un avviso importante che richiede attenzione e precauzioni per tutelare la salute di tutti. Continua a leggere per scoprire come affrontare al meglio questa ondata di caldo record.

Il Ministero della Salute ha aggiornato il bollettino per i prossimi giorni: oggi venerdì 13 giugno scatta il bollino rosso in tre città, il massimo livello di allerta, pericoloso anche per la salute di tutta la popolazione. Altre otto in allerta arancione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: allerta - venerdì - giugno - bollino

Previsioni Livorno, venerdì 16 maggio previste raffiche di vento fino a 60 km/h: allerta meteo gialla - Venerdì 16 maggio, Livorno e gran parte della Toscana saranno interessati da un'allerta meteo gialla per raffiche di vento che potranno raggiungere i 60 km/h.

#Meteo, #Allerta #Caldo: bollino rosso in tre città italiane venerdì 13 giugno Vai su X

Meteo, Caldo e raggi UV: rischio elevato tra oggi e venerdì 13 giugno. I bollettini Vai su Facebook

Perugia, è allerta caldo: due giorni da bollino rosso; Meteo, allerta caldo il 13 giugno in Italia: 3 città da bollino rosso. L’avviso del Ministero della Salute; Arriva il caldo e tornano i bollini rossi, venerdì 13 giugno tre le città a rischio.