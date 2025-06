Allenamento Juve | oggi riposo in vista della partenza ma non per tutti Quali bianconeri varcheranno i cancelli della Continassa

Oggi, mentre la maggior parte della squadra si prende un meritato riposo in vista della partenza per gli Stati Uniti, alcuni giocatori della Juventus continuano ad allenarsi con impegno. La preparazione verso il Mondiale per Club è nel vivo e, nonostante il giorno di riposo, non tutti possono permettersi di fermarsi. Chi saranno i fortunati che varcheranno i cancelli della Continassa questa mattina? Scopriamolo insieme.

Allenamento Juve: oggi riposo in vista della partenza per gli Stati Uniti, ma non per tutti. Quali bianconeri varcheranno i cancelli della Continassa. Ieri pomeriggio si è chiusa la preparazione della Juventus alla Continassa verso il Mondiale per Club, tenuto conto che la giornata di oggi sarà libera. Non però per tutti gli elementi della rosa di Tudor. Questa mattina si presenteranno al quartier generale bianconero in sei per lavorare. Si tratta di Vlahovic, che ha beneficiato di un giorno libero in più, insieme a lui anche quattro nazionali aggregati al gruppo negli ultimi giorni: Rouhi, Cambiaso, Gatti e Conceicao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve: oggi riposo in vista della partenza, ma non per tutti. Quali bianconeri varcheranno i cancelli della Continassa

