L’Inter ha iniziato la sua avventura americana con entusiasmo, sotto la guida di Cristian Chivu. Il primo allenamento negli impianti dell’UCLA di Los Angeles ha segnato un passo importante in vista del Mondiale per Club, che si preannuncia ricco di sfide e emozioni. La squadra si prepara con determinazione per affrontare il Monterrey, puntando a lasciare il segno in questa prestigiosa competizione internazionale.

Allenamento Inter, le ultime sulla sessione dei nerazzurri con Cristian Chivu in vista dell’imminente Mondiale per Club. I dettagli. È ufficialmente iniziata l’avventura americana dell’ Inter in vista del Mondiale per Club, con l’esordio fissato per martedì prossimo contro il Monterrey. La squadra guidata da Cristian Chivu ha svolto il primo allenamento negli impianti dell’ UCLA di Los Angeles, un luogo non casuale per i nerazzurri: proprio lì, infatti, l’Inter si preparò nella storica estate del 200910, preludio alla stagione del Triplete sotto la guida di José Mourinho. Un riferimento che riporta alla mente ricordi gloriosi e che potrebbe fungere da portafortuna per la nuova avventura internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenamento Inter, primo allenamento negli Stati Uniti: ci sono assenti, il report

