Allenamento Inter prima seduta negli Stati Uniti | ci sono assenti il report

L’Inter ha iniziato ufficialmente la sua avventura negli Stati Uniti con il primo allenamento presso l’impianto dell’UCLA di Los Angeles, sotto lo sguardo attento di Cristian Chivu. In vista del Mondiale per Club, i nerazzurri si preparano a sfidare il Monterrey in un torneo che promette emozioni e sfide epiche. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa intensa fase preparatoria e le strategie del team!

È ufficialmente iniziata l'avventura americana dell' Inter in vista del Mondiale per Club, con l'esordio fissato per martedì prossimo contro il Monterrey. La squadra guidata da Cristian Chivu ha svolto il primo allenamento negli impianti dell' UCLA di Los Angeles, un luogo non casuale per i nerazzurri: proprio lì, infatti, l'Inter si preparò nella storica estate del 200910, preludio alla stagione del Triplete sotto la guida di José Mourinho. Un riferimento che riporta alla mente ricordi gloriosi e che potrebbe fungere da portafortuna per la nuova avventura internazionale.

Inter al lavoro a Los Angeles: via alla preparazione per il Mondiale per Club Da msn.com: L'Inter ha ufficialmente iniziato la preparazione per il Mondiale per Club FIFA, con la prima seduta di allenamento andata in scena al Campus dell'Università della California di Los Angeles (UCLA).