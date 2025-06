Alle corde, triste Inghilterra. Nel cuore del Villa Park, il Bologna si avvicina pericolosamente alla soglia di una sconfitta che lascia il segno. Nonostante l’ottima resistenza di Skorupski, la vittoria va ai padroni di casa con un 2-0 tutto merito loro. La gara di Birmingham mette in evidenza le fragilità dei rossoblù, già messe a dura prova dai recenti risultati e dal calo di fiducia, rischiando di compromettere quanto di buono si era visto ad Anfield. In Europa, ...

Nel giardino nobile del Villa Park, i rossoblĂą vanno a tanto così da una sconfitta fragorosa e dolorosa. Finisce 'solo' 2-0 per l'Aston Villa, e molto ci mette Skorupski con i suoi guantoni. Ma quella di Birmingham è comunque un'altra picconata alle certezze giĂ molto precarie dei rossoblĂą che arrivavano dal pareggino di Genova e, prima ancora, da quello con il Parma. Quanto di buono s'era visto ad Anfield, s'è perso in venti giorni. In Europa, un punto su tre partite, in campionato appena nove in otto. Bilancio: una sola vittoria in undici gare stagionali. Una situazione che sembra complessa, ma che non scoraggia Italiano e il suo staff, consdapevoli che il 'loro' Bologna sarebbe presto emerso in campionato, onorando anche le restanti partite della Champions.