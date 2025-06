allarme pista ciclabile serve la manutenzione

Un viaggio tra i ricordi e le speranze di una comunità che desidera un percorso sicuro e accessibile per tutti. La pista pedonale e ciclabile tra Bellavista e Staggia, oltre a offrire un collegamento prezioso, rappresenta anche un punto di congiunzione tra tradizione e progresso. Tuttavia, alcune criticità richiedono interventi tempestivi. È essenziale che le autorità locali rispondano prontamente, garantendo un itinerario all’altezza delle aspettative e delle esigenze dei cittadini.

"Pista pedonale e ciclabile tra Bellavista e Staggia: necessario un intervento di manutenzione ad opera della Provincia di Siena in certi punti particolari dell’itinerario". Alcuni fruitori, che sono soliti percorrere a piedi il tracciato partendo dal Complesso Monumentale della Magione a Poggibonsi, hanno deciso di rivolgersi a La Nazione per mettere in luce quelle che a loro giudizio sono "alcune criticità in proposito". Un viaggio tra i diversi "angoli" della pista per individuare i problemi che attendono una soluzione. "Erba che invade il percorso, i rovi, le buche lungo il tragitto, dovute agli eventi atmosferici dell’autunno e dell’inverno, e anche rami di alberi che pendono pericolosamente, per esempio all’altezza della zona industriale di Pian dei Peschi, procedendo in direzione di Bellavista". 🔗 Leggi su Lanazione.it