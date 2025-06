Allarme multe al mare | non commettere questo errore in spiaggia

Preparati a goderti la spiaggia senza brutte sorprese! Durante questi giorni di caldo afoso e anticiclone africano, è fondamentale conoscere gli errori da evitare per non rischiare multe salate. Con un po’ di attenzione, potrai vivere il mare in totale relax e sicurezza. Non lasciarti sorprendere: leggi tutto sull’articolo “Allarme multe al mare” e scopri come trascorrere le tue giornate in spiaggia senza preoccupazioni.

Non bisogna commettere questi errori in spiaggia, perché si rischia di ricorrere in delle multe salate: una brutta sorpresa dopo essere andati al mare Il mare serve alle persone in questo periodo particolare per trovare un po’ di freschezza. Si è praticamente entrati nella lunga fase di calore, che prevede anche l’arrivo dell’anticiclone africano Scipione,. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Allarme multe al mare: non commettere questo errore in spiaggia

In questa notizia si parla di: mare - multe - commettere - spiaggia

Far west in mare, multe per 14mila euro a conducenti di barche e acquascooter - Un vero e proprio Far West marino, con multe per oltre 14.000 euro a conducenti di barche e acquascooter tra Messina e Taormina.

Allarme multe al mare: non commettere questo errore in spiaggia; Elba, stop alle spiagge “apparecchiate”: il blitz, il sequestro e le multe; Ferragosto, le sei regole per festeggiare in sicurezza ed evitare multe: falò, gavettoni e dove piazzarsi in spiaggia.

Più di 9.000 euro di multa in spiaggia se fai questo: per chi non conosce la normativa sono guai grossi Scrive viagginews.com: 000 euro di multa se si hanno comportamenti sbagliati in spiaggia.