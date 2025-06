Allarme Ictus in Italia il giallo sul boom di casi | Non era mai successo! Ecco chi sono i nuovi malati

Un allarme crescente scuote l’Italia: il numero di giovani colpiti da ictus cerebrale è inaspettatamente in aumento, sconvolgendo le convinzioni tradizionali. Studi recenti rivelano un preoccupante incremento tra i 18 e i 50 anni, con una particolare incidenza tra le donne. Una problematica che richiede attenzione immediata e strategie di prevenzione mirate: ecco cosa sapere per proteggere le nuove generazioni.

Contrariamente a quanto si pensi, l' Ictus cerebrale non è una patologia che colpisce solo gli anziani. Studi recenti condotti in Europa e Stati Uniti mostrano un preoccupante aumento dell'ictus ischemico tra i giovani adulti, ovvero tra i 18 e i 50 anni. Secondo A.L.I.Ce. Italia Odv (Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale), oggi il 10-15% dei casi totali di ictus riguarda proprio questa fascia d'età, con una prevalenza tra le donne giovani. Un fenomeno che comporta gravi conseguenze, tra cui disabilità permanente e impatto devastante sulla qualità della vita. L'Ictus nei giovani, anche in Italia, è dunque ormai un'emergenza crescente.

Ictus. In Italia mancano 100 unità Stroke Unit. Solo il 37% dei pazienti è trattato con tecniche all’avanguardia. L’allarme dei cardiologi del Gise Come scrive quotidianosanita.it: In Italia si registrano ogni anno poco più di 100 mila casi di ictus, dei quali circa un terzo porta al decesso nell’arco di un anno e circa un terzo a invalidità seria o significativa ...