Allarme Hamilton Ferrari senza parole | Problemi seri

Lewis Hamilton non riesce a trovare il feeling con la Ferrari: l'ultimo annuncio sembra peggiorare le cose, i tifosi sono preoccupati. Il Mondiale 2025 di Formula 1 è stato finora avaro di soddisfazioni per Lewis Hamilton. Il 40enne di Stevenage è riuscito a salire sul gradino più alto del podio solo nella Gara Sprint in Cina: il resto del campionato è stato finora un tormento, fatta eccezione per un terzo posto conquistato a Miami sempre nella Sprint Race. Quando manca poco alla pausa estiva fa davvero strano vedere come Hamilton non sia riuscito a centrare nemmeno un podio nei Gran Premi con la Ferrari.