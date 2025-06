Allarme furti a Salerno svolta nelle indagini | due arresti

L’allarme furti a Salerno scuote la città, ma le forze dell’ordine rispondono con prontezza. La Polizia ha eseguito due arresti fondamentali, portando speranza e sicurezza ai cittadini. Questi interventi dimostrano come il lavoro di squadra e l’impegno delle forze dell’ordine siano essenziali per proteggere il nostro territorio. La lotta contro la criminalità continua, e ogni passo avanti è un segnale positivo per il futuro della comunità.

Allarme furti nel capoluogo, due arresti della Polizia. Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, nei confronti di due uomini - uno (E.M.L di Cava de' Tirreni) destinatario della custodia cautelare in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Allarme furti a Salerno, svolta nelle indagini: due arresti

In questa notizia si parla di: allarme - furti - salerno - arresti

Allarme furti nei cimiteri: "Epigrafe staccata, rubati persino angioletti e foto dei defunti" - Negli ultimi tempi, i cimiteri della Bassa stanno vivendo un preoccupante aumento di danneggiamenti e furti.

La Città di Salerno added a new photo. - La Città di Salerno Vai su Facebook

Allarme furti a Salerno, svolta nelle indagini: due arresti; Salerno, furto in via Wenner: ladri fermati dal sistema d’allarme; Allarme furti a Salerno, dall'amministrazione serve più impegno per la sicurezza.

A Salerno due arresti per sparatorie e detenzione illegale di armi nel quartiere Matierno Lo riporta gaeta.it: Due arresti a Salerno nel quartiere Matierno per sparatorie e detenzione illegale di armi; indagini coordinate da Carabinieri e procura guidata da Giuseppe Borrelli evidenziano clima di intimidazione ...