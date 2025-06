Alla scuola dei poveri, Forlì nel 1497 affrontò un anno di terribili prove: alluvioni, carestie e pestilenze devastarono la città. Per aiutare i più colpiti, confraternite come i Battuti Bianchi e i Battuti Bigi, ispirate da Caterina, si mobilitarono con gesti di grande solidarietà, dimostrando che anche nei momenti più bui, la compassione può illuminare il cammino verso la speranza e la rinascita.

