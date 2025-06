Alla Nato tutti diranno sì a investire di più nella Difesa chissà quanto concretamente

Alla nascita di ogni nuova era, le nazioni svelano le loro strategie più ambiziose: il vertice dell’Alleanza Atlantica che si terrà a luglio all’Aia rappresenta un momento cruciale per definire il futuro della difesa collettiva. Dopo anni di crescente tensione globale, le decisioni prese qui potrebbero segnare un cambio di passo significativo. Ma quanto saranno realmente concrete queste promesse? La risposta potrebbe risiedere nelle prossime settimane.

Fra due settimane, il 24 e 25 giugno, si terrà all'Aia il vertice dell'Alleanza Atlantica, che da qualche anno ha una cadenza annuale. Nel passato non era così: ad esempio, a quello tenuto a Roma nel 1991, in cui si prese atto della nuova situazione strategica, con la dissoluzione dell'Unione sovietica, seguì solo dopo tre anni la riunione di Bruxelles. In effetti, nel percorso di avvicinamento alla prossima riunione, si è levata qualche voce, a livello di analisti, per chiederne il rinvio, date le incertezze circa le intenzioni di Washington, in relazione a dichiarazioni talvolta estemporanee provenienti dalla Casa Bianca.