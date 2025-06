Alfredino Rampi | 44 anni fa il dramma che coinvolse tutti

Quarantaquattro anni fa, il dramma di Alfredino Rampi sconvolse l’Italia e rimane nel cuore di tutti. In quelle 60 ore di angoscia, milioni di persone hanno condiviso la speranza e l’ansia di un salvataggio impossibile. Un ricordo che ci invita a riflettere sull’importanza della solidarietà e dell’umanità in momenti di paura. Ma come si è evoluta la memoria di quel tragico evento nel tempo?

44 anni fa milioni di italiani hanno vissuto 60 ore di terrore con la speranza di recuperare il piccolo Alfredino Rampi caduto in un pozzo del Vermicino. Dopo tre giorni di ricerche il bambino di 6 anni è stato dichiarato morto, ma il corpo è stato recuperato solo 28 giorni dopo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alfredino Rampi: 44 anni fa il dramma che coinvolse tutti

In questa notizia si parla di: anni - alfredino - rampi - dramma

“Alfredino si poteva salvare”. La scoperta dopo oltre 40 anni dalla tragedia che ha segnato l’Italia - Alfredino Rampi, il bambino che catturò il cuore dell’Italia nel 1981, avrebbe potuto essere salvato se si fossero adottate strategie diverse.

Era il 10 giugno di quaranta quattro anni fa quando Alfredino Rampi, un bambino di appena 6 anni, scivolò in un pozzo artesiano a Vermicino. L'Italia intera visse il dramma tra speranza e dolore. L'epilogo tragico della vicenda evidenziò gli innumerevoli limiti Vai su Facebook

Il dramma del piccolo #AlfredinoRampi, caduto in un #pozzo artesiano nel 1981, ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva e ha portato alla creazione del Dipartimento della #ProtezioneCivile Vai su X

Vermicino, la tragedia del piccolo Alfredo Rampi che cambiò il volto dell'Italia; Alfredino Rampi, 44 anni fa la tragedia indimenticabile del bimbo intrappolato in un pozzo a Vermicino; Alfredino Rampi avrebbe 50 anni, il compleanno triste del bambino inghiottito dal pozzo: il dramma di Vermicin.

Alfredino Rampi, 44 anni fa la tragedia indimenticabile del bimbo intrappolato in un pozzo a Vermicino Riporta msn.com: Sono trascorsi 44 anni dalla prima tragedia vissuta da tutta Italia in diretta televisiva, il dramma indimenticabile di Alfredo Rampi.