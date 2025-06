Alex Padilla senatore dem Usa ammanettato a Los Angeles durante una conferenza stampa

Una scena sorprendente scuote il panorama politico statunitense: il senatore democratico Alex Padilla è stato ammanettato a Los Angeles durante una conferenza stampa della Segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem. Il politico voleva porre domande sulle controversie retate contro gli immigrati, che hanno scatenato proteste e tensioni in California e oltre. La diffusione del video ha acceso un dibattito acceso sulla libertà di espressione e i diritti civili negli USA. La Casa Bianca su ...

Il senatore democratico Alex Padilla è stato allontanato con la forza dagli agenti federali da una conferenza stampa a Los Angeles della Segretaria per la Sicurezza Interna Kristi Noem, e poi ammanettato. Il politico voleva fare delle domande sulle retate contro gli immigrati che hanno scatenato proteste e disordini in California e in altre zone degli Stati Uniti. Il video è stato diffuso dall’ufficio dello stesso senatore. La Casa Bianca su Padilla. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato che il senatore Alex Padilla “dovrebbe vergognarsi del comportamento infantile” che ha tenuto durante la conferenza stampa della segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem, tenutasi oggi a Los Angeles. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alex Padilla, senatore dem Usa ammanettato a Los Angeles durante una conferenza stampa

In questa notizia si parla di: alex - padilla - senatore - ammanettato

Kristi Noem non si scusa per il fermo di Alex Padilla a Los Angeles - Kristi Noem non si scusa per il fermo del senatore californiano Alex Padilla a Los Angeles, spiegando di non averlo riconosciuto e auspicando un ruolo più attivo da parte sua.

La Casa Bianca ha condannato il senatore democratico Alex Padilla che è stato cacciato con la forza e ammanettato da agenti dell'Fbi durante una conferenza stampa della segretaria per la sicurezza interna Kristi Noem a Los Angeles #ANSA Vai su X

Portato fuori dall'aula durante una conferenza stampa e ammanettato: è accaduto al senatore Usa eletto in California con i Democratici, Alex Padilla. Il senatore è stato fermato mentre stava per porre una domanda alla segretaria della Sicurezza nazionale Kris Vai su Facebook

Senatore democratico Padilla ammanettato a Los Angeles durante conferenza stampa; Il video del senatore statunitense ammanettato per aver interrotto una conferenza stampa del governo; Casa Bianca, senatore dem ammanettato dovrebbe vergognarsi.

Alex Padilla, senatore dem gettato a terra e ammanettato: le immagini choc. E la Casa Bianca lo attacca: «Si vergogni» Come scrive msn.com: Un senatore democratico, Alex Padilla, è stato allontanato con la forza dalla conferenza stampa della ministra per la sicurezza interna ...