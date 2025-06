Alex Padilla il senatore Usa cacciato e ammanettato per una domanda sui migranti

L'incidente ha scosso l'intera scena politica, evidenziando come una semplice richiesta possa degenerare in un caos pubblico. La provocazione di Alex Padilla, con la sua domanda sui migranti, ha portato a un acceso scontro che ha coinvolto anche il Segretario Kristi Noem, sottolineando le tensioni sempre più palpabili sul tema dell’immigrazione negli Stati Uniti. Un episodio che mette in discussione il fragile equilibrio tra libertà di espressione e ordine pubblico.

"Voglio dare una domanda sui migranti". Sono bastate queste semplici parole pronunciate da senatore democratico della California Alex Padilla a scatenare il caos durante una conferenza stampa a Los Angeles del Segretario per la sicurezza interna Kristi Noem sulle manifestazioni di protesta contro. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Alex Padilla, il senatore Usa cacciato e ammanettato per una "domanda sui migranti"

