Alessandra Amoroso torna con Io non sarei | un album che segna una rinascita personale e artistica

Alessandra Amoroso ritorna sulla scena con il suo attesissimo nuovo album, “Io non sarei”, simbolo di una rinascita personale e artistica. Dopo quattro anni dal suo ultimo lavoro, l’artista salentina si presenta con una maturità sorprendente, scrivendo e interpretando con autenticità e passione. Questa nuova fase segna una svolta decisiva nella sua carriera, rivelando un’inedita consapevolezza artistica. Scopriamola insieme, perché Alessandra si dimostra più forte e autentica che mai.

A quattro anni di distanza da "Tutto accade", Alessandra Amoroso torna sulla scena musicale con un nuovo album: "Io non sarei". In questo progetto, la cantante salentina si mette in gioco non solo come interprete ma anche in veste di autrice, con una maturità e una consapevolezza nuove. " Ho capito che scrivere mi appartiene ", ha raccontato Amoroso durante un incontro stampa. " Cantare ciò che si vive è molto più naturale. Fino a oggi mi sono immersa nelle emozioni degli altri, ma ora sento il bisogno di raccontare le mie". Un disco dedicato all'amore e alla rinascita.

