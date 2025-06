Alessandra Amoroso presenta Io non sarei | Oggi sono una donna completa consapevole e libera

Alessandra Amoroso si presenta radiosa e sicura, pronta a condividere con i suoi fan un nuovo capitolo della sua vita e carriera. Dopo l’emozionante debutto alle Terme di Caracalla, la cantante ha tenuto una conferenza stampa ricca di sincerità e passione, parlando del suo album “Io non sarei”, della maternità , dell’impegno sociale e della crescita personale. Questa nuova fase la vede più consapevole e libera che mai, pronta a conquistare nuovi orizzonti.

La conferenza stampa di Alessandra Amoroso si è tenuta ieri, 12 giugno, il giorno dopo il debutto del suo nuovo tour alle Terme di Caracalla. Un'occasione speciale per raccontare Io non sarei, il suo nuovo album in uscita oggi, ma anche per riflettere su consapevolezza, scrittura, maternità e diritti delle donne.

