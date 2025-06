Alessandra Amoroso | Io sul palco col pancione Tour aspettando Penelope

Alessandra Amoroso, in attesa della sua piccola Penelope Maria, vive un momento di gioia e introspezione sul palco di Roma. Con un pancione di sei mesi e il cuore colmo di emozioni, la cantante condivide la sua forza e autenticità , dimostrando che la musica e l’amore sono la miglior cura. Tra entusiasmo e riconoscenza, il suo nuovo album "Io non sarei" racconta una storia di crescita personale e speranza, aprendo un nuovo capitolo della sua vita e carriera.

Roma, 13 giugno 2025 – Dedicato a Penelope Maria. La figlia che ancora non c’è. ma c’è. “Sentirmela dentro mi dĂ un senso di grande benessere unito alla consapevolezza di sapere finalmente chi sono”, racconta Alessandra Amoroso, 38 anni e pancione di 6 mesi, all’indomani del concerto a Caracalla tenuto tra l’entusiasmo dei fan e dei colleghi che l’hanno festeggiata in occasione dell’uscita di Io non sarei, il nuovo album prodotto da Zef sul mercato oggi e del lancio di quel Fino a qui Summer Tour ripreso dalle telecamere di Canale 5 che lo trasmetterĂ a lieto evento avvenuto. “ Finisco il tempo il 9 settembre, ma l’ostetrica mi ha detto che, trattandosi di primo parto, la mia piccola potrebbe nascere qualche giorno prima o dopo”, dice lei – attesa pure a Ferrara il 26 giugno, Cernobbio il 20 luglio, Marsciano il 26, Forte dei Marmi il 2 agosto - in scena a condividere gli umori della calda notte romana con Gigi D’Alessio, Big Mama, Giorgio Panariello, Fiorella Mannoia, Serena Brancale, Annalisa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alessandra Amoroso: “Io, sul palco col pancione. Tour aspettando Penelope”

