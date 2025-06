Alessandra Amoroso | In tour con Penelope nel pancione sono una matta La maternità va sostenuta ma tante donne non sono tutelate

Alessandra Amoroso, in tour con il pancione di Penelope Maria, ci dimostra che la maternità può essere una vera forza. Tra performance e attese, la cantante si dedica con coraggio alla sua seconda gravidanza, svelando quanto la maternità vada sostenuta e tutelata. Mentre il grande giorno si avvicina, si apre un’importante riflessione sul rispetto e le tutele per tutte le donne, affinché possano vivere questa meravigliosa esperienza senza limiti.

Penelope Maria - con il secondo nome, non separato dalla virgola, in onore della nonna - sta per nascere, il parto è previsto per il 9 settembre: ma la mamma, Alessandra Amoroso, che un mese. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Alessandra Amoroso: «In tour con Penelope nel pancione, sono una matta. La maternità va sostenuta, ma tante donne non sono tutelate»

In questa notizia si parla di: sono - alessandra - amoroso - penelope

Olly, Elodie, Fedez, Negramaro, Alessandra Amoroso, Achille Lauro sono alcuni dei cantanti che saliranno sul palco del RDS Summer Festival. Le tappe - L'RDS Summer Festival 2025 si preannuncia spettacolare, con un cast stellare di artisti pronti a infiammare il palco.

Alessandra Amoroso in dolce attesa della piccola Penelope confessa: “Sono contenta di diventare mamma perché….” La cantante, che sta per pubblicare il suo nuovo disco Io non sarei, ha rivelato anche quando nascerà la bimba #Amici Vai su X

Alessandra Amoroso in dolce attesa della piccola Penelope confessa: “Sono contenta di diventare mamma perché….” La cantante, che sta per pubblicare il suo nuovo disco Io non sarei, ha rivelato anche quando nascerà la bimba Vai su Facebook

Alessandra Amoroso: «In tour con Penelope nel pancione, sono una matta. La maternità va sostenuta, ma tante do; Alessandra Amoroso: In tour con Penelope nel pancione, sono una matta. La maternità va sostenuta, ma tante donne non sono tutelate; Alessandra Amoroso: “Io, sul palco col pancione. Tour aspettando Penelope”.

Alessandra Amoroso al settimo mese di gravidanza: «Sono una privilegiata, c'è chi perde il lavoro» Lo riporta corriere.it: Il nuovo album, «Io non sarei», in uscita venerdì 13 giugno, e il tour estivo partito mercoledì dalle Terme di Caracalla a Roma ...